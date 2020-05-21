الدولار يواصل ارتفاعه.. ويسجل هذا الرقم

21 مايو 2020 - 09:37 ص

واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، لتتراوح نسبة الارتفاع بنحو يتراوح ما بين قرشين إلى 4 قروش، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.86 جنيه.

وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.76 جنيه - 15.88 جنيه للبيع، وبنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع، وفي بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع، و في بنك الإسكندرية سجل 15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بـ 15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع، أما في بنك HSBC وصل لـ 15.77 جنيه شراء - 15.87 جنيه للبيع، وبنك البركة بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع، مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.