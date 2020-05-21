» هناك العديد من المصابين بكورونا بمكتب وزيرة الصحة لكنهم لم يعلنوا ذلك

21 مايو 2020 - 08:43 ص

أكدت النائبة شيرين فراج - عضوة مجلس النواب التي أصيبت بفيروس كورونا - إن إمكانية إجراء مسحة أصبحت من الأمور الصعبة .



وأضافت: لا بأس أن يوفروها في الأماكن الخاصة حتى لو بمقابل مادي المهم أن تتوفر .



وتابعت في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: عندي معلومات بوجود إصابات كثيرة في ديوان عام وزارة الصحة وفي مكتب الوزيرة نفسها ولم يعلنوا عن إصابة واحدة .



وأردفت: الحمدلله أنني لم أنقل المرض لأحد لأنني ملتزمة بالإجراءات الوقائية ومن نقل لي المرض شخص يعمل في وزارة الصحة لم يلتزم بالإجراءات .. أنا لا أهاجم الوزارة لكن أؤدي واجبي ولو هناك مشكلات يجب أن أتكلم عنها.



