  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المنسي وكرارة

سر استبعاد 60% من قصة المنسي الحقيقية من مسلسل الاختيار

بكري

بكري: أين أنتم يا عرب .. ليبيا ستسقط تحت هيمنة المحتل العثماني

أردوغان و تميم

ناشط إماراتي يكشف الرقم الذي دفعه تميم لـ أردوغان لإنقاذه من الانهيار

الشهيد أحمد المنسي

صديق الشهيد المنسي: هذا أغرب ما رأيته داخل القبر أثناء دفنه

فريق الأهلي

مدرب الزمالك يحرج جمهوره: افتخروا باختيار الأهلي ناديا للقرن

هالة زايد

تصريح مفاجيء من متحدث الصحة حول إصابة هالة زايد بفيروس كورونا

«ناسا» تبحث عن متطوعين للعيش في عزلة لمدة 8 أشهر

«ناسا» تبحث عن متطوعين للعيش في عزلة لمدة 8 أشهر

كمامات

دراسة: كمامة الوجه تحد من عدوى كورونا بنسبة 75 في المائة

مهيب عبدالهادي

مهيب عبدالهادي يرد على خالد الغندور: "كفاية كذب"

صالح كامل

إعلامي سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن صالح كامل

النائبة شيرين فراج:

هناك العديد من المصابين بكورونا بمكتب وزيرة الصحة لكنهم لم يعلنوا ذلك

الصفحة الأخيرة

النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أربع محافظات انخفضت بها إصابات كورونا لوعي مواطنيها

#

«الصحة» تستخدم تجربة جديدة لعلاج المصابين بكورونا

#

عاجل.. بدء حقن المصابين بكورونا من بلازما المتعافين

#

الجيش الأبيض: "لم ننتظر ذلك من الحكومة"

شيرين فراج

أكدت النائبة شيرين فراج - عضوة مجلس النواب التي أصيبت بفيروس كورونا - إن إمكانية إجراء مسحة أصبحت من الأمور الصعبة .

وأضافت: لا بأس أن يوفروها في الأماكن الخاصة حتى لو بمقابل مادي المهم أن تتوفر .

وتابعت في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: عندي معلومات بوجود إصابات كثيرة في ديوان عام وزارة الصحة وفي مكتب الوزيرة نفسها ولم يعلنوا عن إصابة واحدة .

وأردفت: الحمدلله أنني لم أنقل المرض لأحد لأنني ملتزمة بالإجراءات الوقائية ومن نقل لي المرض شخص يعمل في وزارة الصحة لم يلتزم بالإجراءات .. أنا لا أهاجم الوزارة لكن أؤدي واجبي ولو هناك مشكلات يجب أن أتكلم عنها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حسام عاشور يحرج جماهير الزمالك بتصريح ناري
» هناك العديد من المصابين بكورونا بمكتب وزيرة الصحة لكنهم لم يعلنوا ذلك
» صديق الشهيد المنسي: هذه آخر رسالة بعثها لي قبل استشهاده
» سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام
» ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض
» محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"
» عائلة أمريكية تعثر على مليون دولار نقدًا.. وتسلمها للشرطة
» دوي هائل يصم الأذان يثير الرعب في الهند.. والسبب غامض
» معلمة أقامت علاقة مع تلميذها تطلب الطلاق من زوجها
» إصابات كورونا في مصر تتخطى الـ14 ألف
» أمريكا تعاقب وزير الداخلية الإيراني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية