سر استبعاد 60% من قصة المنسي الحقيقية من مسلسل الاختيار

21 مايو 2020 - 08:35 ص

كشف رأفت بلط - الصديق المقرب إلى الشهيد أحمد المنسي - كواليس جديدة عن الإعداد لمسلسل الاختيار الذي يجسد القصة الحقيقية لـ" المنسي" .



وقال في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: عندما بدأنا الإعداد للمسلسل جلست مع المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي لاحكي لهم بعض التفاصيل.



وأضاف: اتفقنا نحن الثلاثة أن نقدم 40% فقط من قصة "المنسي" لأن الناس لم تكن لتصدق أن هناك إنسان بهذه الصفات الرائعة كان يعيش بيننا هكذا.



وأردف: صناع المسلسل وظفوا كل التفاصيل بشكل كبير.



