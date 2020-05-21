سر استبعاد 60% من قصة المنسي الحقيقية من مسلسل الاختيار

أحمد عادل شعبان
كشف رأفت بلط - الصديق المقرب إلى الشهيد أحمد المنسي - كواليس جديدة عن الإعداد لمسلسل الاختيار الذي يجسد القصة الحقيقية لـ" المنسي" .
وقال في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: عندما بدأنا الإعداد للمسلسل جلست مع المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي لاحكي لهم بعض التفاصيل.
وأضاف: اتفقنا نحن الثلاثة أن نقدم 40% فقط من قصة "المنسي" لأن الناس لم تكن لتصدق أن هناك إنسان بهذه الصفات الرائعة كان يعيش بيننا هكذا.
وأردف: صناع المسلسل وظفوا كل التفاصيل بشكل كبير.
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