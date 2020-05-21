بكري: أين أنتم يا عرب .. ليبيا ستسقط تحت هيمنة المحتل العثماني

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ليبيا

مصطفى بكرى

طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري بضرورة تدخل الجامعة العربية فيما يخص ليبيا.

وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: وزير دفاع تركيا يقول : قلبنا الموازين علي الأرض في ليبيا ياخساره يا أمة العرب وبالرعاية علي ليبيا العروبة التي لم تتخل عن دورها أبدا ، مايحدث علي أرض ليبيا هو عار علي أمة العرب ، ليبيا تواجه عدوان تركي مباشر وأمتنا لاتزال تحتفظ بسفراء العميل السراج.

وأضاف: كل من يتخلي عن الجيش الوطني الليبي في هذه اللحظات الصعبة خائن ومتواطئ ، دعكم من الخلافات والصراعات الكاذبة ، الآن ليبيا إما تعيش حرة مستقله موحدة وإما تسقط تحت هيمنة المحتل العثماني وميليشيات الارهاب.

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