بكري: أين أنتم يا عرب .. ليبيا ستسقط تحت هيمنة المحتل العثماني

21 مايو 2020 - 08:27 ص

طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري بضرورة تدخل الجامعة العربية فيما يخص ليبيا.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: وزير دفاع تركيا يقول : قلبنا الموازين علي الأرض في ليبيا ياخساره يا أمة العرب وبالرعاية علي ليبيا العروبة التي لم تتخل عن دورها أبدا ، مايحدث علي أرض ليبيا هو عار علي أمة العرب ، ليبيا تواجه عدوان تركي مباشر وأمتنا لاتزال تحتفظ بسفراء العميل السراج.



وأضاف: كل من يتخلي عن الجيش الوطني الليبي في هذه اللحظات الصعبة خائن ومتواطئ ، دعكم من الخلافات والصراعات الكاذبة ، الآن ليبيا إما تعيش حرة مستقله موحدة وإما تسقط تحت هيمنة المحتل العثماني وميليشيات الارهاب.



