صديق الشهيد المنسي: هذا أغرب ما رأيته داخل القبر أثناء دفنه

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الشهيد المنسي

مسلسل الاختيار

روى المحامي رأفت بلط - أقرب أصدقاء الشهيد أحمد المنسي - بعض التفاصيل من حياة الراحل .

وكشف عن بعض التفاصيل فيما يخص الشهيد في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقال في البرنامج: فوجئت أن جثمان الشهيد كان ينزف دما أثناء الدفن رغم توقف دورته الدموية ، وكان لدي بنطلون عليه دماء الراحل وطلب دفنه معه.

وتابع: داخل القبر تحركت يد الشهيد و وضعها على والده لدرجة أن اللحاد بكى وظن أن المنسي مازال على قيد الحياة .

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