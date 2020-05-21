صديق الشهيد المنسي: هذا أغرب ما رأيته داخل القبر أثناء دفنه

أحمد عادل شعبان
روى المحامي رأفت بلط - أقرب أصدقاء الشهيد أحمد المنسي - بعض التفاصيل من حياة الراحل .
وكشف عن بعض التفاصيل فيما يخص الشهيد في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.
وقال في البرنامج: فوجئت أن جثمان الشهيد كان ينزف دما أثناء الدفن رغم توقف دورته الدموية ، وكان لدي بنطلون عليه دماء الراحل وطلب دفنه معه.
وتابع: داخل القبر تحركت يد الشهيد و وضعها على والده لدرجة أن اللحاد بكى وظن أن المنسي مازال على قيد الحياة .
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