» سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام

أحمد عادل شعبان
مازح رجل الأعمال السعودي سعود آل سويلم - رئيس نادي النصر السابق - المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد الحديث عن تحدي بينهما.
وتحدى "سويلم" آل الشيخ في مباراة بلايستيشن : أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي.
و وافق تركي آل الشيخ على التحدي ، وقرر أن يلعب بناديه ألميريا.
لكن "سويلم" قرر أن يبدأ الحرب النفسية قبل المباراة قائلا: الف الحمدلله على السلامة يبو ناصر سمعت ان جاك شد عضلي في الإبهام .
ورد "آل الشيخ" بوضع إعجاب على التغريدة.
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