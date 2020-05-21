» سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام

21 مايو 2020 - 08:01 ص

مازح رجل الأعمال السعودي سعود آل سويلم - رئيس نادي النصر السابق - المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد الحديث عن تحدي بينهما.



وتحدى "سويلم" آل الشيخ في مباراة بلايستيشن : أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي.



و وافق تركي آل الشيخ على التحدي ، وقرر أن يلعب بناديه ألميريا.



لكن "سويلم" قرر أن يبدأ الحرب النفسية قبل المباراة قائلا: الف الحمدلله على السلامة يبو ناصر سمعت ان جاك شد عضلي في الإبهام .



ورد "آل الشيخ" بوضع إعجاب على التغريدة.