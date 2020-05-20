رمضان صبحي يكشف فريقه المفضل ويؤكد: أتمنى عودة الجماهير

أكد رمضان صبحي، نجم فريق الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي، أن أبرز لحظات مؤثرة خلال مسيرته الكروية هو لحظة تتويج المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وأضاف "صبحي" عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لـ نادي الشارقة للصحافة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن هدفه منذ بدء البطولة هو التتويج بها من أجل اسعاد الجماهير المصرية.

وتابع رمضان صبحي أنه كان يتمنى أن يخلق ذكرى تسعده في مسيرته الكروية.

أما بشأن غياب الجماهير المصرية عن الملاعب، فأكد أن وجود الجماهير يزيد من إصرار اللاعبين على الفوز مشددا على ان وجود الجماهير يجعل اللاعبين يقدمون افضل من مستواهم بـ مليون مرة.

وأضاف أن جمهور الاهلي مختلف تماما عن اي جمهور اخر وانه لعب في الدوري الانجليزي وشاهد الجماهير هناك لكن الأمر مختلف تماما عن الجماهير المصرية.

وأكمل انه يتمنى عودة الجماهير لـ الملاعب المصرية قائلا " المباريات ملهاش طعم من غيرهم".

واختتم مؤكدا انه يشجع فريق ريال مدريد الاسباني إضافة لـ أرسنال وفي الوقت الحالي ليفربول في ظل احتراف محمد صلاح به.