الوزراء: محافظتين تحتلان أكبر نسبة إصابات بكورونا

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مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه طبقاً لما عرضته وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، فإن محافظتي القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر في معدل الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعطي مؤشراً على أهمية دراسة هذا الوضع من قبل محافظي القاهرة والجيزة.

وأضاف، أن هناك عدداً من العوامل ربما ساهمت في زيادة أعداد المصابين في هاتين المحافظتين، وهو ما يُلزمنا بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم بما يضمن تحجيم انتشار فيروس كورونا وتقليل معدل الإصابات به.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمحافظين قائلا: يجب على كل محافظ ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بكل حسم، ومنع أي تجمعات في الميادين العامة بكل محافظة، مع متابعة ذلك على مدار اليوم.

كما نبّه الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الحرص على تطبيق القرارات التي صدرت أمس، ولاسيما فيما يتعلق بإغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، خلال فترة إجازة العيد.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية أو خدمية بدون ارتداء الكمامة.

وأوضح، أن هذا ينطبق أيضا على وسائل النقل الجماعي مثل الميكروباصات أو أتوبيسات النقل العام والمترو والقطارات، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة سلوك يجب أن نتقبله ونعتاد عليه خلال هذه المرحلة.


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