» ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض

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محمد فضل- متابعات

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الكويت

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وافد مصري

ألقت قوات الشرطة في الكويت القبض على وافد مصري، أثناء تصويره النساء خلال ساعات التريض.

وحسب مواقع كويتية محلية، فقد ضبط رجال أمن مخفر السالمية بالكويت وافدا مصريا متورطا بتصوير النساء في نهار رمضان خلال ساعتي التريض، حيث تم ضبطه بعد بلاغ أمني وتبين أنه يسكن في حولي ويتريض في السالمية!

وقال مصدر أمني لصحيفة المدينة، إن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من قبل عدد من النساء كُن يتريضن في منطقة السالمية في ساعتي السماح، وأبلغن عن شخص يقوم بتصويرهن، وتوجهت دوريات الأمن وتم ضبطه، ليتضح أنه مصري يسكن في منطقة حولي وتواجد في ساعتي السماح في السالمية، حيث أحيل الى مخفر المنطقة، وجار التحقيق معه حول التهم الموجهة اليه.


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