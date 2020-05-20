إعلامي سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن صالح كامل

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محمد فضل

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مفاجأة

الحرمين الشريفين

صالح كامل

إعلامي سعودي

فجر الإعلامي السعودي مفيد النويصر، مفاجأة صادمة عن رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل، الذي وافته المنية أول أمس الإثنين.

وقال الإعلامي السعودي، إن الملياردير صالح كامل، وقع عقدًا لنظافة الحرمين الشريفين مقابل ريال واحد سنويًا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب "النويصر" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" رحل العم صالح كامل وهو أحوج ما يكون إلى ذكر محاسنه فالناس شهود الله في أرضه وهذه شهادتي في حقك يا عم صالح".

وأضاف الإعلامي السعودي :" عقد نظافة الحرمين الشريفين الذي وقعته مقابل ريال واحد سنويا.. اسأل الله العظيم أن ينقيك من الذنوب والخطايا جزاء ما قدمته ولا يعلمه إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

إلا أن البعض شكك في هذه المعلومة بل اعتبر البعض أنها تسيء للمملكة، وبعد أن فجرت التغريدة موجة جدل بين مئات النشطاء والمتابعين له، عاد الإعلامي وحذفها من على صفحته.

وأكد "النويصر"، في تغريدة أخرى أن ما دفعه لنشر المعلومة هو اتصاله بأحد المقربين من مكتب الشيخ صالح كامل، والذي أكد له معلومة فنشرها بنية حسنة.

وأضاف: اليوم عاودت التأكد مرة أخرى من أحد موظفيه ونفى صحتها، وعليه أعتذر عن الخطأ في المعلومة وأسأل الله لي وله ولكم العفو والمغفرة.

وكتب عبر حسابه :" بخصوص تغريدتي التي حذفتها عن الراحل صالح كامل .. قبل نشرها اتصلت بأحد المقربين من مكتب الشيخ صالح كامل وأكد لي المعلومة فنشرتها بحسن نية والله خير شاهد".

وتابع :" اليوم عاودت التأكد مرة أخرى من احد موظفيه ونفى صحتها وعليه أعتذر عن الخطأ في المعلومة واسأل الله لى وله ولكم جميعا العفو والمغفرة".
يذكر أن رجل الأعمال صالح كامل زوج الفنانة صفاء أبوالسعود، توفى اول أمس الإثنين  ، بعد إصابته بجلطة أثناء أداء صلاة التراويح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في جدة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.


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