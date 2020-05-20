» محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"

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محمد فضل- متابعات

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اعتذار

رامز جلال

مقلب

محيي إسماعيل

دخل الفنان محيي إسماعيل، في حالة صراخ هستيرية أثناء تنفيذ رامز جلال المقلب فيه، وخاصة بعد وضعه في الصندوق الزجاجي الذي يمتلئ بالمياه، حيث صرخ قائلا: "كله إلا الميه أنا بخاف منها".

وقدم "إسماعيل"، خلال حلوله ضيفا في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اعتذاره بعدما طلبه منه رامز جلال، قائلا: "أعتذر عن كل خطاياي، وكل الهجص اللي قلته في الأول"، موجها حديثه إلى رامز جلال: "أنت حد غير مسبوق في التاريخ، ومحدش رباني إلا أنت".

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.


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