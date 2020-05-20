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عائلة أمريكية تعثر على مليون دولار نقدًا.. وتسلمها للشرطة

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عائلة أمريكية تعثر على مليون دولار نقدًا.. وتسلمها للشرطة
عائلة أمريكية تعثر على مليون دولار نقدًا.. وتسلمها للشرطة
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فتحي مجدي

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عثرت عائلة في ولاية فيرجينيا الأمريكية على ما يقارب مليون دولار نقدًا، وذلك عندما قررت إزالة حقيبتين ظنت أنهما تحتويان على قمامة. 
كان ديفيد وإميلي شانتز يقودان بالقرب من مقاطعة كارولين يوم السبت عندما دهست شاحنتهما الحقيبتين، وكانت المفاجأة كبيرة.  

ورأت إميلي شانتز سيارات أخرى تنحرف مبتعدة عن الأكياس على طريق سريع في وسط ولاية فرجينيا، فقرّرت أن تزيلها، ولم تكتشف العائلة في البداية أنها كانت تحتوي على حوالي مليون دولار نقدًا.


وقالت السيدة شانتز لمحطة (WTVR) المحلية: "داخل الحقائب كانت هناك أكياس بلاستيكية"، ثم اتصلت بشرطة مقاطعة كارولين.  وأضافت: “فعلنا الصواب وأعدناه. لأنه لا يخصنا".

وقال سكوت موسر، كبير موظفي الشرطة: "لقد عادوا إلى كارولين، واكتشفوا أنهم كانوا يتجولون مع ما يقرب من مليون دولار في الشاحنة". 

وأضاف: "لقد كانوا أمناء جدًا بحيث أعادوا الدولارات وكان هذا استثنائيًا من جانبهم"، "ابناهما كانا معهما"، "نحن فخورون بهم جداً".


وتواصل الشرطة التحقيق في كيف وصلت النقود إلى تلك الطريق، لكنها تشك في أنها تنتمي إلى خدمة البريد الأمريكية، وكانت في طريقها إلى أحد البنوك.  

وقال موسر إنه يأمل بأن يقدم مالكو النقود الأصليون مكافأة لعائلة شانتز على تصرفها.

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