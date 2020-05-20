  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل لإصابات كورونا و21 حالة وفاة

كورونا

تراجع الإصابات في الكويت وارتفاعها في عمان والبحرين

اللاعب مع صديقته

القبض على لاعب شهير يمارس الرذيلة على سطح المنزل

الإيفواري سيرج أورير

«قصة شعر» تنتهك قواعد كورونا.. توتنهام يحقق مع المدافع «سيرج أورير»

ترامب

«ترامب»: يتهم الصين بـ «القتل الجماعي» لعدم كفاءتها في أزمة كورونا

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على دعاة «إصلاح الإسلام»: جائحة أكبر من كورونا

الرجل قبل إصابته بكورونا

صورة مرعبة لجسد رجل مفتول العضلات بعد إصابته بـ"كورونا"

السعودية- كورونا

2691 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

رامز جلال مجنون رسمي

بالأرقام.. المبالغ التي حصل عليها ضحايا رامز جلال

رئيس جامعة الفيوم

إصابة رئيس جامعة الفيوم بفيروس كورونا

أول ظهور لابنة صالح كامل وصفاء أبو السعود

الصفحة الأخيرة

صالح كامل وصفاء أبوالسعود
صالح كامل وصفاء أبوالسعود
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مصري يحكى موقفا مؤثرا عن صالح كامل: مرحبا بك أنا نسيبك

#

ماذا قالت ليلى علوي عن الشيخ صالح كامل بعد وفاته؟

#

فنانة مصرية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها بـ صالح كامل: أبي

#

وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

فنانة

أول ظهور

ابنة

صالح كامل

صفاء أبوالسعود

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزل ظهور لابنة رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل، وزوجته الفنانة صفاء أبوالسعود، وذلك بعد أيام من وفاته.

وتظهر الصورة إحدى بنات صالح كامل وصفاء أبوالسعود معهما، أثناء تخرجها من الجامعة، ونالت الصورة إعجاب النشطاء مشيدين بجمالها.

و كان آخر ظهور للفنانة صفاء ابو السعود مع زوجها الشيخ صالح كامل أثناء حضورهم عرض مسرحية سيرة الحب في العجوزة و كان معهم أبنائهم التي تم تداول بعض الصور لهم.

وأنجب صالح كامل ثلاث فتيات من زوجته الثانية الفنانة صفاء أبوالسعود.

وتوفي مساء يوم الاثنين رجل الأعمال السعودي صالح كامل، أحد أهم رجال الأعمال السعوديين وزوج الإعلامية المصرية صفاء أبو السعود.

ونشرت صحيفة عكاظ السعودية على صفحتها الرسمية على تويتر في نبأ عاجل وفاة الشيخ صالح عن عمر يناهز 97 عاماً في مستشفى سمير عباس بجدة.

وصالح عبدالله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى صالح كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم «دار ومكتب الكشاف السعودي» وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابات كورونا في مصر تتخطى الـ14 ألف
» أمريكا تعاقب وزير الداخلية الإيراني
» 6 أطعمة ومشروبات مذهبة تقضي على القلق والعصبية
» الصين تعلن عودة النشاط الرياضي بعد تخلصها من كورونا
» إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ"كورونا"
» فيديو.. «عمر هاشم»: تضرعوا إلى الله حتى تزول الغمة
» "كاف" يدرس مقترحا جديدا لاستئناف بطولاته
» منحة أمريكية بقيمة 3.2 مليون دولار للهلال الأحمر المصري لمواجهة كورونا
» إلغاء حفل جوائز الأفضل في فرنسا
» إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ كورونا
» «الزعيم» يدرس ضم على معلول من الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:22 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية