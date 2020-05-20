أول ظهور لابنة صالح كامل وصفاء أبو السعود

20 مايو 2020 - 05:54 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزل ظهور لابنة رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل، وزوجته الفنانة صفاء أبوالسعود، وذلك بعد أيام من وفاته.

وتظهر الصورة إحدى بنات صالح كامل وصفاء أبوالسعود معهما، أثناء تخرجها من الجامعة، ونالت الصورة إعجاب النشطاء مشيدين بجمالها.

و كان آخر ظهور للفنانة صفاء ابو السعود مع زوجها الشيخ صالح كامل أثناء حضورهم عرض مسرحية سيرة الحب في العجوزة و كان معهم أبنائهم التي تم تداول بعض الصور لهم.

وأنجب صالح كامل ثلاث فتيات من زوجته الثانية الفنانة صفاء أبوالسعود.

وتوفي مساء يوم الاثنين رجل الأعمال السعودي صالح كامل، أحد أهم رجال الأعمال السعوديين وزوج الإعلامية المصرية صفاء أبو السعود.

ونشرت صحيفة عكاظ السعودية على صفحتها الرسمية على تويتر في نبأ عاجل وفاة الشيخ صالح عن عمر يناهز 97 عاماً في مستشفى سمير عباس بجدة.

وصالح عبدالله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى صالح كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم «دار ومكتب الكشاف السعودي» وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.