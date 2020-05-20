» 6 أطعمة ومشروبات مذهبة تقضي على القلق والعصبية

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أطعمة

قلق

لبن

عصبية

كركم

بسبب ضغوط الحياة يعاني الكثيرين من القلق والعصبية الزائدة، والتي ترتبط أحياناً بمشاكل تصيب ?الدماغ? وعادة ما توصف الأدوية لعلاج حالات القلق.

لكن عدا عن الأدوية، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن انتهاجها للتخفيف من عوارض القلق من التمارين الرياضية إلى التنفس العميق، إضافة إلى أن هناك العديد من الأطعمة التي تساهم في تخفيض حدة هذه العوارض، وإليكم 6 أطعمة ومشروبات يمكن أن تخفف من القلق وهي :

1- ?سمك السلمون? :

يعمل سمك السلمون على تخفيف القلق وذلك لاحتوائه على مغذيات مفيدة لصحة الدماغ، بما فيها فيتامين "د" و"أوميغا3" والأحماض الدهنية EPA ، DHA " التي تساهم في تنظيم الموصلات العصبية "دوبامين" والسروتونين" اللذين يتميزان بمفعول مهدئ للأعصاب.

2. ?البابونج?:هو عشبة قد تساعد على التخفيف من القلق تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي أثبت علمياً أنه يمنها أن تقلل منت الالتهابات والذي يخفف من خطر القلق.

3. ?الكركم? :يحتوي الكركم على الزيوت العطريّة والأصباغ التي تذوب في الماء يحتوي الكركم على مركّبات الكركمين وهي: بيسيد يميثوكسي كركمين، ووالديميثوكسي كركمين، بالإضافة إلى الزيوت الطيارّة مثل: الأتلانتون، والزنجبيرين، والتيرميرون، والراتنجات، والبروتينات، والسكريات. ويساعد الكركم على امتصاص الأوميغا 3 بطريقة أسرع، يحتوي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، ويساعد إضافة الكركم إلى غذائك في تخفبف حدة القلق الذي تعاني منه.

4. الشوكولا السوداء:تحتوي الشوكولا السوداء على فلافانول وهي مواد مضادة للأكسدة التي يمكن أن تفيد في عمل الدماغ، ويحسن وصول الدم إلى الدماغ وقابلية التكيف مع الضغوطات التي نواجهها.

5. ?اللبن? :إذا كنت تعاني من القلق فاللبن هو أفضل ما يمكنك تناوله في نظامك الغذائي، البروبيوتكات أو البكتيريا المفيدة الموجودة في عدة أنواع من اللبن يمكن أن تحسن من جوانب متعددة لصحتك بما فيها ?الصحة العقلية?.

6. ?الشاي الأخضر? :يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني لديه تاثيرات إيجابية على الصحة العقلية وتخفيف حدة القلق، ويحتوي مضاداً للأكسدة أيضاً.


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