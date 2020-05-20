القبض على لاعب شهير يمارس الرذيلة على سطح المنزل

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ألقت السلطات الإيرانية، القبض على لاعب شهير، بعد ظهوره في أوضاع مخلة مع صديقته في نهار رمضان.

وظهر لاعب رياضة باركور " علي رضا جبلاغي "، وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران وفي أوضاع مخلة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأعلن رئيس شرطة العاصمة الإيرانية، حسين رحيمي، لوكالة أنباء إسنا: "أوقفته شرطة طهران المعنية بشؤون الانترنت".

وأضاف: "نحن نعارض التصرف المنافي للقواعد والبذيء، الذي ارتكبه هذا الفرد وصديقته، التي سيجري محاكمتهما قريبا".

وقال المسؤول إن كلاهما بالتأكيد سيتم التعامل معهما في إطار القضاء، بدون أن يحدد هوية وعمر هذا الشخص.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الموقوف هو، علي رضا جبلاغي، المقيم في طهران والذي لديه أكثر من 133 ألف متابع على حسابه في تطبيق "إنستجرام"، حيث يشارك صورا لنشاطاته في مجال رياضة الباركور، أي الوثب من نقطة إلى أخرى وتخطي عوائق وأسطح المباني داخل المدن، ظهرت في فرنسا في تسعينيات القرن الماضي.

ونشر جبلاغي الأسبوع الماضي سلسلة صور ومقطع فيديو يظهر فيه وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، لم تحدد هويتها هي أيضا، وكانت ترتدي ملابس مكشوفة، أي بلا حجاب.

فيما نشر شقيقه منشورًا أعلن فيه توقيف شقيقه علي رضا من منزله.



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