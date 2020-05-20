» إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ"كورونا"

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محمد فضل- متابعات

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زوجة

كورونا

محافظ الدقهلية

كشفت وسائل إعلام، عن إصابة زوجة محافظ الدقهلية أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما نقل لها الفيروس عقب إصابته.

وحسب "الوطن"، فإن التحاليل التي أجريت للمخالطين لمحافظ الدقهلية، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا، كشفت عن إصابة زوجته وسلبية نتائج أبنائه ووالدته، بالإضافة إلى سلبية 58 من العاملين في الديوان العام.

وأضاف- مصادر طبية للصحيفة- أن زوجة المحافظ ظهرت عليها أعراض الإصابة، حيث تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وكحة والتهاب بالحلق، وجرى عمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لها بمستشفى المنصورة الدولي.

وكانت وزارة الري، قد أعلنت أنه سيتم فحص وزير الري محمد عبد العاطي بعد الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وذلك على خلفية اجتماع عقد بمقر الوزارة بين المحافظ والوزير.


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