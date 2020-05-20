بيان من «الصحة» بشأن وفيات وإصابات كورونا اليوم

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لليوم الاربعاء20 مايو غير صحيحة على الاطلاق، وذلك بعد رصد أرقام مغلوطة عن إصابات ووفيات اليوم بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشر البيان الرسمي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تقوم بنشر بيان يومي من خلال المكتب الإعلامي للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة مبين بها الأرقام الرسمية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على نشر بيانات الإصابات والوفيات بشكل يومي بشفافية تامة.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا المستجد الا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتشدد الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بتداول معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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