» الصين تعلن عودة النشاط الرياضي بعد تخلصها من كورونا

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عودة مسابقة الدوري نهاية شهر يونيو أو مطلع شهر يوليو المقبل مع عدم حضور الجماهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين وجميع عناصر اللعبة.

وشدد الاتحاد الصيني، على عدم العناق بين اللاعبين والاحتفالات بعد تسجيل الأهداف، بعد استئناف الدوري، نظرًا لتوقفه إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مسئولو الاتحاد الصيني، خطة مُحكمه مع تعاون الحكومة الصينية وتوضح كيفية استئناف النشاط الرياضي مع الحفاظ علي صحة اللاعبين من الإصابة بالفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الصيني، إنه سيتم السماح لعودة الجماهير بشكل تدريجي بعد الانتهاء من أزمة كورونا حفاظ على سلامتهم في الوقت الحالي.