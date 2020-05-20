» فيديو.. «عمر هاشم»: تضرعوا إلى الله حتى تزول الغمة

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الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأزهر يطلق صيحة حق ونداء للإنسانية جمعاء أن تضرعوا إلى الله، حاملًا عبير الإسلام وعظمة هذه الليلة وهذا الشهر المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن.
وخلال احتفال الأزهر بليلة القدر المباركة، وجه هاشم التحية من الجامع الأزهر لكل المسلمين في العالم، داعيًا المولى عز وجل أن يقي العالم شر هذه الجائحة. 

وأضاف: "لا أحد يستطيع كائنًا من كان أن يُحرِّف أو يُغيِّر أو يُبدِّل كتاب الله، فقد حفظه الله تعالي قائلاً: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء هم  الحارس الأمين للدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء".

وتابع: "أننا ونحن على أعتاب العيد وفي ليلة القدر لن ننسى ما حل بالعالم من هذا الوباء الذي عجز الطب وعلماء الوقاية أن يمنعوه".



وأوضح أنه على "الرغم من أننا مأمورون بأن نأخذ بالأسباب؛ ولكن أمرنا القرآن الكريم أن نتضرع إلى الله كما جاء في قوله تعالى:"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى? أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ"، فهل لنا أن نستجيب لدعوة القرآن ونتضرع إلى الله أن يكشف عنا الوباء.

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