صورة مرعبة لجسد رجل مفتول العضلات بعد إصابته بـ"كورونا"

20 مايو 2020 - 04:20 م

نشر موقع قناة "الحرة" صورة صادمة لجسد رجل مفتول العضلات قبل وبعد إصابته بفيروس كورونا، حيث وثق رجل في الـ43 من عمره تجربته وتأثير كورونا على جسده بعد أن كان مفتول العضلات ، حيث نشر صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي صدمت متابعيه .

وقال مايك شولتز وهو ممرض من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، في تصريحات لموقع بزفيد “أردت أن أظهر أن (ما حدث لي) يمكن أن يحدث لأي شخص”، مضيفا “لا يهم إن كنت صغيرا في السن أو كبيرا، تعاني من مرض مزمن أو لا. يمكن أن يؤثر عليك” كورونا.

فيما يزال الممرض يستعيد عافيته وأصبح وزنه 63.5 كليوغراما، بعد أن كان قبل المرض عند حوالي 87 كيلوغراما.

وتابع شولتز الذي كان مفتول العضلات ويمارس الرياضة ست إلى سبع مرات في الأسبوع، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، إنه فقد حوالي 23 كيلوغراما من وزنه خلال صراعه مع المرض.

ونشر صورة مركبة له على حسابه في إنستغرام، قبل وبعد المرض أثارت صدمة بين متابعيه،وأضاف للموقع بعد أسابيع على مغادرته المستشفى، “كنت ضعيفا جدا. وهذا كان أحد أكثر الأمور إحباطا بالنسبة لي” كما يتذكر، وأردف قائلا “لم أكن قادرا على حمل هاتفي، كان ثقيلا للغاية. لم أكن قادرا على الكتابة على هاتفي، لأن يدايا كانتا ترتجفان كثيرا".



