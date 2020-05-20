2691 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

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السعودية

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كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 62545 حالة حتى الآن ، بينها 28728 حالة نشطة، منها 276 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1844 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 33478 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.


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