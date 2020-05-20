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أخفاها في حقيبة .. شاب يقطع جسد صديقته بدولة عربية
أخفاها في حقيبة .. شاب يقطع جسد صديقته بدولة عربية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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العراق

حقيبة

الشاب

صديقته

قطع جسدها

في واقعة صادمة، أقدم الشاب العراقي تيشكو شاباز البالغ من العمر 23 عاما، على قتل صديقته السويدية.

وقام الشاب السويدي من اصول عراقية بتقطيع جسد صديقته ، حيث أخفاها لمدة وصلت إلى 10 أيام.

تم العثور على قطعة من جسد الفتاة، والقبض على الشاب والذي خضع لتحقيق مكثف، إلى أن وجهوا له تهمة القتل العمد، تمهيدا لمحاكمته.

وكانت الفتاة تشاركه السكن بشقة واحدة، ودخلت معه يوم اختفائها  في شجار.

وبعد أن أبلغته بمغادرة المكان بعد جمع متاعه ، وأنها لا تنوي بعد الآن مواصلة الطريق معه، غضب ولم يفكر للحظات حتى فقد عقله.

 واتجه الشاب إلى المطبخ، فأمسك بسكين ، وطعنها حتى الموت.

وقد عثرت الجهات الأمنية على رأسها مقطوعة وموضوعة في حقيبة سفر، بحوزة الشاب.


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