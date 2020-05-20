» تقرير مسرب من البنتاجون عن لقاح كورونا

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تقرير مسرب

صيف 2021

حصل موقع "Task & Purpose " على مذكرة للبنتاجون يحذر فيها من احتمال حقيقي بألا يتوافر لقاح لكوفيد- 19 حتى صيف 2021 .

وبحسب التقرير فإن هناك احتمالا لاستمرار التعامل مع الجائحة من قِبل الجيش الأمريكي حتى العام المقبل.

وأضاف التقرير أن أمامنا طريقا طويلا، مع احتمال حقيقي لعودة  الوباء.

وشدد أنه يجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البنتاجون، إن الوثيقة عفا عليها الزمن ورفضت تقديم تفاصيل أكثر.

ونقلت "سبوتنيك عربي"عن مسؤول في البنتاجون، بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الوثيقة لم يتم نشرها رسميا، ويمكن أن تشهد تغييرات منذ تعميمها على القوات العسكرية.

وأشار التقرير المسرب إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر القادمة  المقبلة ، منوها أن هذا سيكون على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق.


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