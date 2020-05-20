» "فيفا" يغرم الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك

20 مايو 2020 - 01:06 م

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبات مالية على نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وبحسب موقع "le360 " المغربي فرض الفيفا على فريق الرجاء الرياضي غرامة مالية تقدر بأزيد من 260 مليون سنتيم مغربي أي ما يعادل 400 ألف جنيه مصري، لصالح لاعب الفريق السابق ليما مابيدي.

رفض مسئولو الرجاء صرف مستحقات اللاعب، بعدما رفض الأخير فكرة تجديد عقده مع الفريق قبل الحصول على مستحقاته، ليلجأ بعد ذلك إلى الاتحاد الدولي للحصول على مستحقاته المالية.

ويمر النادي بأزمة مالية حيث طالب لاعبو الفريق بصرف جميع المستحقات المالية العالقة مع الإدارة قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيض الأجور على أن يتم تحديد نسبة التخفيض بعد ذلك.

وحسب الصحيفة المغربية فإن لاعبي الفريق حصلوا علي جميع المكافآت المالية عن بطولة الدورى المحلي بينما يتبقى لهم مستحقات التأهل الي نصف نهائي بطولة افريقيا والبطولة العربية للأندية.

جدير بالذكر أن الرجاء المغربي سيواجه الزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا الذي لم يتم تحديد موعد مؤكدا له حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في القارة بأكملها.