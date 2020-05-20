  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

أول قرار من الأهلى بعد إذاعة حلقة «عبد الحفيظ»

غرق مصري بأحد شواطئ الكويت

شواطيء مصرية بدون كورونا.. الأهالي يطبقون الحظر منذ قرون

ميمي شكيب

ميمي شكيب..ألقيت من شرفة منزلها .. وأصيبت بالشلل في زواجها الأول

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

شوبير

"شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيف المقبل

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع سرطان الرئة

الصفحة الأخيرة

مجهول
مجهول
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة مصرية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها بـ صالح كامل: أبي

#

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

#

صدمة.. وفاة والد فنان شهير بعد أيام من وفاة شقيقته

#

فنان شهير يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة

وفاة

سرطان الرئة

ويلي ويكي

توفي النجم العالمى ويلى كي،  وذلك بعد إصابته بمرض السرطان فى الرئة عن عمر يناهز الـ59 عاما.

وتسببت وفاة ويلى فى أحزان المقربين منه ومتابعيه، حيث اعربوا عن حزنهم الشديد لرحيله بعد معاناة مع مرض السرطان في الرئة.

يعد ويلى كى أحد المطربين وعشاق الموسيقى الذين برعوا فى تقديم عديد من الأعمال التى تظل عالقة فى أذهان جمهوره وخاصة موسيقى الجاز والبلوز وهاواى.

حصل على عديد من الجوائز المهمة ولعل من أبرزها جائزة الجريمى أكثر من مرة. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فيفا" يغرم الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك
» دار الافتاء: هذه هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد
» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك
» مواجهات بين سفينة مسلحة وخفر السواحل الإيراني بمياه الخليج
» تشهر إسلامها.. بريطانية: "اللهم إنك عفو تحب العفو"
» "كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده
» السعودية تتحرى هلال شوال مساء الجمعة
» "حان دورك في البكاء".. تنتقم من حبيبها بطن بصل
» تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار
» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية