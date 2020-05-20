وفاة فنان شهير بعد معاناة مع سرطان الرئة

توفي النجم العالمى ويلى كي، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان فى الرئة عن عمر يناهز الـ59 عاما.

وتسببت وفاة ويلى فى أحزان المقربين منه ومتابعيه، حيث اعربوا عن حزنهم الشديد لرحيله بعد معاناة مع مرض السرطان في الرئة.

يعد ويلى كى أحد المطربين وعشاق الموسيقى الذين برعوا فى تقديم عديد من الأعمال التى تظل عالقة فى أذهان جمهوره وخاصة موسيقى الجاز والبلوز وهاواى.

حصل على عديد من الجوائز المهمة ولعل من أبرزها جائزة الجريمى أكثر من مرة.