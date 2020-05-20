» "حان دورك في البكاء".. تنتقم من حبيبها بطن بصل

20 مايو 2020 - 12:35 م

في واقعة نادرة ومثيرة، قررت فتاة صينية الانتقام من حبيبها السابق بطريقة غير متوقعة في عيد الحب.

وقررت الفتاة الانتقام من حبيبها بإرسالها طن بصل إلى منزله.

ويبدو أن فراق حبيبها تسبب في ألم كبير لديها، حيث كتبت الفتاة على هديتها : "حان دورك في البكاء"، وذلك بعد قراره بالانفصال.

فكرة الفتاة لاقت اهتماما كبيرا من الفتيات اللاتي تعرضن لصدمات عاطفية، واللواتي أكدن أن "دموع البصل " أفضل انتقام في عيون كل شاب قرر الانفصال عن حبيبته.