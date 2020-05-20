  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

أول قرار من الأهلى بعد إذاعة حلقة «عبد الحفيظ»

غرق مصري بأحد شواطئ الكويت

شواطيء مصرية بدون كورونا.. الأهالي يطبقون الحظر منذ قرون

ميمي شكيب

ميمي شكيب..ألقيت من شرفة منزلها .. وأصيبت بالشلل في زواجها الأول

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

شوبير

"شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيف المقبل

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

السعودية تتحرى هلال شوال مساء الجمعة

عرب وعالم

هلال ذو الحجة
هلال ذو الحجة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

كورونا يحرم الخليجيين "مؤقتا" من مكة والمدينة

السعودية

أخبار السعودية

هلال

شوال

      
دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري هلال شهر شوال لهذا العام، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، ذكرت المحكمة في بيانهاة أنها ”ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ“.

وتابعت: ”ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة“.
يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أعلن أمس الثلاثاء أن يوم الأحد 24 مايو، هو أول شهر شوال وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن رمضان سيأتي كاملا هذا العام متمما 30 يومًا، حسب الحسابات الفلكية.
وقال رئيس المعهد جاد القاضي: ”يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس الجمعة 28 رمضان (يوم الرؤية)، في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية“.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فيفا" يغرم الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك
» دار الافتاء: هذه هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد
» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك
» مواجهات بين سفينة مسلحة وخفر السواحل الإيراني بمياه الخليج
» تشهر إسلامها.. بريطانية: "اللهم إنك عفو تحب العفو"
» "كاف" يهنئ ربيعة بعيد ميلاده
» السعودية تتحرى هلال شوال مساء الجمعة
» "حان دورك في البكاء".. تنتقم من حبيبها بطن بصل
» تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار
» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية