» السعودية تتحرى هلال شوال مساء الجمعة

20 مايو 2020 - 12:23 م

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري هلال شهر شوال لهذا العام، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، ذكرت المحكمة في بيانهاة أنها ”ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ“.





وتابعت: ”ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة“.

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أعلن أمس الثلاثاء أن يوم الأحد 24 مايو، هو أول شهر شوال وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن رمضان سيأتي كاملا هذا العام متمما 30 يومًا، حسب الحسابات الفلكية.

وقال رئيس المعهد جاد القاضي: ”يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس الجمعة 28 رمضان (يوم الرؤية)، في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية“.







