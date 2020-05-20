  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

أرشيفية

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

الاهلى والزمالك

خبير لوائح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نادى القرن

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

الحياة السياسية

أسامة هيكل
أسامة هيكل
Advertisements

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا

#

من الإعلام والتيك توك الي السجن..مالا تعرفه عن مودة الأدهم

#

حقيقة إصابة «هيفاء وهبي» بكورونا

#

"موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

اجتماع

فيروس

كورونا

إجراءات

عيد الفطر

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة اتخذت قرارات لأسبوع العيد كما لو كان حظرا كاملا، لا حضرتك هيبقى فيه مواصلات ولو حتى قدرت تسافر مش هتقدر تخرج، ويدوبك تنزل قدام البيت وتشتري الحاجة وتطلع"، موضحًا أن عيد الفطر كانت الدولة تُعطي إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص وثلاثة أيام للعاملين في القطاع الحكومي "المرة دي قولنا لا، الأسبوع كامل أجازة.. من الجمعة للجمعة".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر:  يجب على الشعب المصري التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأن الاقتصاد المصري لن يقف صامدًا أكثر من ذلك، "اقتصانا معدش يقوى أكتر من كده، لازم نتعايش، وفي فترة العيد بيحصل تقارب بين الناس خاصة أنهم قاعدين في شهر رمضان في البيت وبيحبوا يخرجوا عشان يفرحوا، فمكنش سهل علينا نطلع نقولهم مفيش شواطئ ولا منتزهات ولا مواصلات، هو إجراء قاس علينا احنا بس اضطرينا نعمل كده".

وتابع: "متوقعين زيادة في الإصابات، عشان طبيعية رمضان والزحام واللي حصل الفترة الأخيرة، وتفاجأنا أن بعض الفئات في المجتمع بينكروا أن فيه حاجة اسمها كورونا منهم لوحدهم كده، فلازم نقفل شوية الأسبوع ده".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»
» بنفس الفستان.. ياسمين صبري تتزوج مرتين وتثير الجدل
» تعرف على نهاية سناء بونس المأساوية ووفاتها بهذا المرض
» 3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
» تعليق مفاجيء من إبراهيم سعيد على حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» الهلال السعودي يقترب من نجم نجوم الأهلي
» طارق علام ينشر فيديو محرجًا لفنان شهير قبل النجومية: أنا غبي
» تعليق غير متوقع من أسطورة الأهلي على ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» قصة الرجل الغريب الذي أخبر الشعراوي بموعد ليلة القدر في الحرم ثم اختفى
» بعد "سميح" .. إصابة شخص جديد من عائلة ساويرس بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية