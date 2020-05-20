لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

20 مايو 2020 - 11:05 ص

كشف اللاعب نيكولاس سانشيز، نجم نادي مونتيري المكسيكي، كواليس تحقيقه أمنية ابنه بالحصول على قميص محمد صلاح لاعب ليفربول خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



وقال سانشيز خلال تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية، إن نجله يحب محمد صلاح كثيرا، ورغب في التقاط صورة معه عقب المباراة لتحقيق أمنية نجله.



وتابع أن بعد انتهاء المباراة طلب من صلاح التقاط صورة مع ابنه، ولكنه غادر الملعب، وهو ما جعله حزينا للغاية بأنه لن يستطيع تحقيق أمنية نجله.



وأردف: "ذهبت إليه مرة أخرى وطلبت قميصه وأعطاني إياه بدون مشاكل، لم ألتقط الصورة التي أردتها ولكنني على الأقل تحصلت على القميص، وحققت أمنية ابني".



وأتم:"نتيجة المباراة انتهت بصورة عادلة والحقيقة أنني كنت سعيدًا بكل ما فعلناه، لم نتغلب عليهم بسبب أليسون، لقد كان أمرًا لا يصدق، كنا قريبين من التسجيل في الشوط الثاني لكنه كان حائلًا أمام ذلك".



ونجح نادي ليفربول بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية بعد عبور نصف النهائي أولا أمام مونتيري بشق الأنفس في لقاء انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ومن ثم التتويج بالبطولة في المباراة النهائية على حساب فلامنجو البرازيلي.



