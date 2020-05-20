» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»

20 مايو 2020 - 10:31 ص

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماعا مهما في الرابعة عصر اليوم، لمناقشة العديد من الملفات العالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع بجانب مناقشة قرارات الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة اللجنة اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ويضم جدول الأعمال المجلس العديد من الملفات هي:

_ النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقاية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ.

- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

- عرض جميع الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المراد تنفيذها والنظر في أي أمور أخرى معطلة.

- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، تحت إشراف الدكتور علاء مشرف، المشرف العام على اللجنة الطبية للجنة الأولمبية المصرية.

- النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.