في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

20 مايو 2020 - 10:29 ص

جدد الداعية السعودي عائض القرني في ليلة القدر البيعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وأضاف القرني: "كما بايعناكم يداً بيد على كتاب الله وسُنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، في المنشط والمكره، نُجدّد البيعة، لأنها حق شرعي، وميثاق ديني، ومبدأ إسلامي، ونسأل الله لكم العون والسداد، وأن يرعاكم برعايته، ويحفظكم بحفظه.

وأعاد القرني مقطع فيديو للبيعة معلقا: "في قصر الصفا بمكة المكرمة لمبايعة محمد بن سلمان وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

وكان القرني قد كتب سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر عن فضل ليلة القدر قائلا : " للصالحين قصص مع ليلة القدر، منهم من لزم مصلاه حتى مطلع الفجر، ومنهم من تلا سورة البقرة بتدبّر، ومنهم من لزم التهجّد بالقيام والركوع والسجود، ومنهم من لزم دعاء الرحيم الودود، فيا لسعادة من بلّغه الله هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر .

وتابع قائلا : الأرجح والأرجى في ليلة القدر أنها في ليلة 27 .. من مغرب اليوم وحتى الفجر أقبلوا على الله بالتهجد والذكر والدعاء.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه".

وتفاعل العديد من متابعيه مع تدويناته، حيث كتب أحدهم : "نحبكم في الله ونتمنى ولي العهد المؤمن الأمين المحبوب الطيب الشجاع أن يفكر ويستخير في هذا الاقتراح وهو إضافة لجنة شرعية لمجلس الترفيه على أن تكون من أعضاء غير متشددين ولا متسامحين وأخيرا هو مجرد اقتراح وأنتم اعلم منا وأدرى بالمصلحة العامة".

وعلق آخر: "ذكرى بيعة ولي العهد الثالثة .. ابن خير ملوك الأرض قاطبة هذا الأمير الذي دانت له الأمم.. محمد بن سلمان".



