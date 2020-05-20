إصابة رئيس دولة أفريقية بفيروس كورونا

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اصابة

مرض

جنوب السودان،

فيروس كورونا

زعمت وسائل إعلام سودانية، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، بعد مخالطته لنائبه الأول رياك مشار والجنرال ياو ياو.

نقلت صحيفة "المجهر" السودانية، عن مصادر خاصة في حكومة جنوب السودان، قولها إن "الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير، وتم إخضاعه للفحص المعملي وأخذ عينة منه، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس «كورونا» نتيجة المخالطة".


وأوضحت المصادر أن "أكثر من 58 مسئولا في الحكومة مصابون بالفيروس نتيجة المخالطة".



وكانت نتائج الاختبار التي أجريت للنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، وزوجته التي تتولى مهام وزارة الدفاع، أكدت إصابتهما بفيروس كورونا وكذلك عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين.


وأصدر مشار بيانا عاما أعلن فيه إصابته بالمرض وأنه سيبدأ من اليوم عزل نفسه في مسكنه لمدة 14 يوما، وقال إنه بصحة جيدة ولا يعاني من الأعراض وشجع المواطنين على ضرورة إجراء الاختبارات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.



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