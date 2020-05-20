  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

أرشيفية

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

الاهلى والزمالك

خبير لوائح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نادى القرن

خبير لوائح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نادى القرن

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك يفجر مفاجأة بشأن "الطبلاوى"

#

مفاجأة غير متوقعة من مرتضى منصور

#

وكيل لاعبين يفجر مفاجأة جديد بشأن حسام عاشور

#

مفاجأة غير متوقعة من "الجبلاية" بشأن مباراة السوبر

بطولات

فيفا

اجتماع

فريق

مرتضى منصور

فجر محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل قائلا إن فريق الزمالك هو نادي القرن الأفريقي وفقا لبطولاته وقت إعلان اللقب.

وأضاف "بيومي" خلال تصريحات له، أن الزمالك لحظة إعلان اللقب عام 2000 كان حاصلا على 9 بطولات أفريقية، بينما الأهلي حصل على 7 بطولات فقط، بالتأكيد الزمالك هو الأكثر لذلك كان يستحق اللقب.

جدير بالذكر أن الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أعلن عن تقديم ملف كامل للاتحاد الدولي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة وإعادة فتح ملف ناددي القرن الأفريقي مرة أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»
» بنفس الفستان.. ياسمين صبري تتزوج مرتين وتثير الجدل
» تعرف على نهاية سناء بونس المأساوية ووفاتها بهذا المرض
» 3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
» تعليق مفاجيء من إبراهيم سعيد على حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» الهلال السعودي يقترب من نجم نجوم الأهلي
» طارق علام ينشر فيديو محرجًا لفنان شهير قبل النجومية: أنا غبي
» تعليق غير متوقع من أسطورة الأهلي على ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» قصة الرجل الغريب الذي أخبر الشعراوي بموعد ليلة القدر في الحرم ثم اختفى
» بعد "سميح" .. إصابة شخص جديد من عائلة ساويرس بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية