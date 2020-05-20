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بنفس الفستان.. ياسمين صبري تتزوج مرتين وتثير الجدل

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ياسمين صبري وأبو هشيمة
ياسمين صبري وأبو هشيمة
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علا خطاب

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أحمد أبو هشيمة

فستان

ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبرى، ضجة واسعة، فى حلقتها أمس بمسلسل "فرصة ثانية" والذى تظهر فيها مرتدية فستان الزفاف لتتزوج من "زياد" والذي يقدم دوره أحمد مجدى.

وكان ذلك مجالا للمداعبة من جانب متابعى ياسمين صبرى حيث قالوا إنها تزوجت مرتين فى 15 يوما وذلك فى إشارة إلى زواجها فى الحقيقة من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة والذى أعلن عنه منذ أسبوعين تقريبا. 

وظهرت ياسمين صبرى مرة أخرى مرتدية فستان الزفاف فى مشهد بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" لتعلن زواجها من أحمد مجدى بعد معاناة طوال أحداث العمل. 

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" يقوم ببطولته ياسمين صبرى وأحمد مجدى وادوارد وسارة الشامى وتأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل. 

وقد أثارت ياسمين صبرى منذ ايام قليلة حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها النارية عن رامز جلال بعد ان قام بحذف جانب كبير من كلامها عن أحمد أبو هشيمة فى برنامج "رامز مجنون رسمى". 

وأعلنت عن غضبها الشديد من رامز جلال كونه استخف بكلامها وحذف جانب كبير منه وابقى على كلمة واحدة "بيضحكنى".     


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