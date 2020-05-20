اجتماع مرتقب بين مرتضى ولاعبى الفريق الأول

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فريق

مرتضى منصور

لاعب

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول الفترة المقبلة،  حال عودة التدريبات مرة أخرى، للحديث حول بعض الأمور الهامة على رأسها قرار خصم جزء من مستحقاتهم المالية عن الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خصم 25% من القيمة المالية الموجودة في عقود لاعبي الفريق الأبيض وهي النسبة الخاصة بالمشاركة، على أن يطبق هذا القرار في حال إلغاء بطولة الدوري المصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي خلال منتصف شهر يونيو المقبل.


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