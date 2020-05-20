» تعرف على نهاية سناء بونس المأساوية ووفاتها بهذا المرض

20 مايو 2020 - 09:21 ص

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سناء يونس التى قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد خاصة أنها برعت فى أداء أدوار الفتاة العانس.



عانت سناء يونس كثيرا فى آخر حياتها بسبب المرض حيث أصيبت بسرطان في الرئة وكان منتشرا بشكل كبير حتى أصاب أيضا الكبد وتسبب فى فشل كبدى مما أنهى حياتها.



واكتشفها الفنان الراحل فؤاد المهندس فى بدايتها الفنية خاصة أنها كانت تمتلك موهبة الإضحاك وعملت معه مسرحية "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتى".



وبرغم من نجومية سناء يونس إلا أنها لم تأخذ نصيبها من الجوائز.



وتعد أكبر جائزة حصلت عليها من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كأفضل دور ثان عن فيلم "الفضيحة".





