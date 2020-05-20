مجدي عبد الغني يصدم أحمد فتحي بمفاجأة غير سارة

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أحمد فتحي
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احمد فتحى

مجدى عبد الغنى

كشف مجدي عبد الغني - عضو اتحاد الكرة الأسبق - عن مفاجأة غير سارة لأحمد فتحي - لاعب الأهلي - المنتقل حديثا إلى بيراميدز.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: في حال إلغاء الدوري هذا الموسم سيكون أحمد فتحي مجبرا على البقاء بالأهلي الموسم المقبل.

وتابع: سيتم اعتبار هذا الموسم كأن لم يكن وبالتالي سوف يتبقى موسم في عقد أحمد فتحي يجب أن يستفيد الأهلي منه.

واستدرك: عقد بيراميدز مع فتحي صحيح لكن سيترتب على إلغاء الموسم ، تأجيل التنفيذ لمدة سنة.

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