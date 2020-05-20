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تطورات الحالة الصحية لمحافظ الدقهلية المصاب بـ"كورونا"

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الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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المصريون ـ متابعات

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كشف هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية عن أن المحافظ الدكتور أيمن مختار، يخضع للعلاج ويتم التواصل معه باستمرار وحالته الصحية مستقرة.
وأوضح "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن فريقا من الطب الوقائي أجرى مسحات للعاملين بالمحافظة والمخالطين المباشرين لمحافظ الدقهلية.
ولفت نائب محافظ الدقهلية إلى أنه تم تحديد المخالطين لمحافظ الدقهلية وتم أخذ عينة من 58 شخصا وجميع التحاليل كانت سلبية.
وأضاف"الشيخ" أنه تم تعقيم وتطهير كل المكاتب الإدارية والطرقات والقاعات في ديوان عام المحافظة
وأكد نائب المحافظ أنه تم تشديد الإجراءات الوقائية ومنع أي شخص التواجد في الديوان العام دون ارتداء كمامة، موضحا أنه تم تخفيف استقبال المواطنين المترددين على ديوان عام المحافظة كما تم غلق بعض الإدارات لمنع التجمعات داخل الديوان العام لمحافظة الدقهلية.

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