"الديهي" يطالب بمنع ظهور مبروك عطية لهذا السبب

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، إن مرصد الفتاوى وضع قائمة بمصادر الفتاوى غير المنضبطة، وكان من بينهم الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن الدكتور مبروك عطية يغلب عليه الطبع الساخر، ولكنه يهين كثير من الثوابت، مشيرًا إلى أن طريقة عرضه مرفوضة وفيها نوع من الاستفزاز والسخرية من الخطاب الديني.
وتابع، لو أنا متخذ قرار أمنع مبروك عطية من الظهور في الإعلام لكونه يتعامل مع الجمهور بطريقة فوقية.
وأذاع مقطع فيديو لمبروك عطية، يتحدث خلاله عن ان حديث " أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار"، حديث ضعيف، ولم يثبت عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، معقبًا: "رمضان كله خير وكله رحمة واللي مش عاجبه كلامه يخبط دماغه في الحيط".