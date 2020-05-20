» ليلة القدر.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة قرب الأقصى

20 مايو 2020 - 12:30 ص

منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، المصلين الفلسطينيين من الصلاة قرب المسجد الأقصى، تزامنًا مع ليلة القدر، بحسب مركز حقوقي.



وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) إن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين من الوصول إلى القدس القديمة من بابيّ الأسباط والساهرة (اثنان من أبواب الأقصى) للصلاة قرب أبواب المسجد الأقصى".



وأشار إلى أن "الشرطة قامت بدفع المصلين عند باب الأسباط بمدينة القدس لمنعهم من الصلاة أمامه".

ولفت المركز إلى أن "ساحات المسجد الأقصى فارغة رغم أن هذا اليوم من كل عام يتدفق الآلاف من المصلين لإحياء ليلة القدر".