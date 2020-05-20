» إسرائيل.. وفيات كورونا ترتفع إلى 278

20 مايو 2020 - 12:10 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 278.



كما سجلت 22 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا و659، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الوزارة أن 182 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و435.