  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجيب ساويرس

"ساويرس" يكشف تفاصيل إصابة شقيقه بـ"كورونا"

سد النهضة

تفاصيل اجتماع مدبولي ونظيره السوداني بشأن سد النهضة

كورونا في فرنسا

أعراض تشبه "كاواساكي" ظهرت على 152 طفلا

كورونا في إيطاليا

فيروس كورونا يدفع بـ60 مليونا حول العالم للفقر المدقع

محمد رمضان

محمد رمضان: "البرنس" رقم واحد في مصر والوطن العربي

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم

داعية أزهري يكشف: هذ هو سر الرقم 1000 في ليلة القدر؟

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

جمال شعبان يكشف الفرق بين قلب الرجل والمرأة

الصين ولقاح كورونا

تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا بالليزر

الشرطة السعودية

"سيجارة" وراء "مذبحة" فندق مكة

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

في فرنسا..

أعراض تشبه "كاواساكي" ظهرت على 152 طفلا

عرب وعالم

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ظهرت منهارة وردت على فنان شهير: " أنا مش بنت شوارع"

#

ظهور بطلة مسلسل "ونيس" بالحجاب بعد اختفاء لسنوات

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، أن أعراضا تشبه مرض "كاواساكي"، ظهرت لدى 152 طفلا فرنسيا.
وقال وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي إنه "تم تشخيص أعراض مشابهة لمرض "كاواساكي" لدى 152 طفلا فرنسيا".
ومرض "كاواساكي" الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 باليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطيرة التهاب شرايين القلب.
وحث سالمون، الفرنسيين على ضرورة القيام بتحاليل كورونا في حال الاشتباه بالإصابة.
والثلاثاء، سجلت الوزارة 813 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفا و339.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الوفيات المعلن عنه سابقا والمقدر بـ28 ألفا و239، تم تحديثه الثلاثاء، ليصبح، 28 ألفا و22، إثر خطأ في الإحصائيات الأخيرة.
ويعود الخطأ في معدل الوفيات المعلن عنه، الإثنين، لخلل في احتساب عدد الوفيات الإجمالي في دور رعاية المسنّين، وفق بيان الوزارة.
وحسب معطيات أعلنتها وزارة الصحة، يخضع 18 ألفا و468 مصابا للعلاج في المستشفيات، بينهم ألف و894 داخل وحدات العناية المركزة.


وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض منذ 41 يوما.
وبالنسبة للمتعافين من المرض، بلغ الإجمالي 62 ألفا و563، عقب تعافي 882.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و964 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 323 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و948 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
» ليلة القدر.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة قرب الأقصى
» السعودية.. إلغاء عقوبة الجلد تعزيرا تدخل حيز التنفيذ
» إسرائيل.. وفيات كورونا ترتفع إلى 278
» كورونا.. ارتفاع الوفيات في 4 بلدان عربية
» "المركزي" يكشف أيام عطلة عيد الفطر للبنوك
» الحزن والتدخين خطر على قلب المرأة
» «الزوج الندل».. أقام علاقة مع ابنة زوجته وأنجب منها طفلاً
» تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء
» شاهد.. صدمة سيد عبد الحفيظ عند رؤية رامز جلال
» علماء يطورون جنينًا «هجينًا» من خلايا الإنسان وأجنة الفأر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية