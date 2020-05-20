أعراض تشبه "كاواساكي" ظهرت على 152 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، أن أعراضا تشبه مرض "كاواساكي"، ظهرت لدى 152 طفلا فرنسيا.
وقال وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي إنه "تم تشخيص أعراض مشابهة لمرض "كاواساكي" لدى 152 طفلا فرنسيا".
ومرض "كاواساكي" الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 باليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطيرة التهاب شرايين القلب.
وحث سالمون، الفرنسيين على ضرورة القيام بتحاليل كورونا في حال الاشتباه بالإصابة.