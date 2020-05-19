» كورونا.. ارتفاع الوفيات في 4 بلدان عربية

19 مايو 2020 - 11:30 م

سجلت 4 بلدان عربية، الثلاثاء، ارتفاعا في حصيلة وفياتها جراء فيروس كوورنا، بواقع 9 بالسعودية، و4 في العراق، وحالتين اثنتين بالصومال، وواحدة بالمغرب.



وسجلت البلدان الأربعة مع الأردن إصابات جديدة، وفق بيانات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات، وألفين و509 إصابة، إضافة إلى تعافي ألفين و886.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 59 ألفا و854، منها 329 وفاة، و31 ألفا و634 حالة تعاف.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر "تويتر"، تسجيل 47 إصابة جديدة، إلى جانب حالتي وفاة، فيما تماثل 15 للشفاء.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات إلى ألف و502 حالة، منها 59 وفاة، و178 تعافٍ.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات وفاة، و57 إصابة بالفيروس، ما رفع مجمل الوفيات إلى 131، والإصابات 3 آلاف و611.

وأضافت الوزارة أن 56 مصابا آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى ألفين و366، فيما لا يزال 1114 يتلقون الرعاية الصحية.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة، و71 إصابة وشفاء 143 حالة.

وقال اليوبي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الإصابات بلغ 7 آلاف و23 حالة، بينها 193 وفاة، إضافة إلى شفاء 3 آلاف و901.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، تسجيل 20 إصابة بكورونا، إضافة إلى 4 حالات تعافي.

وأوضح الوزير أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 649؛ منها 9 وفيات، و417 حالة تعاف.