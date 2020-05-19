محمد رمضان: "البرنس" رقم واحد في مصر والوطن العربي

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محمد رمضان
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المصريون ـ متابعات

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قال الفنان محمد رمضان، تعليقاً على مسلسل "البرنس"، إن المشروع الناجح هو مشروع متكامل، موضحا أن في مسلسل الأسطورة كان نجاح الفنانة مى عمر هو نجاحه ونجاح محمد سامى، معلقاً: "كلنا تروس في ماكينة واحدة، وكلنا نحصد النجاح".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة المصرية الأولى، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "الفضل لربنا ثم للمايسترو محمد سامى والمنتج الكبير تامر مرسى اللى وفر لنا كل الإمكانيات الحلوة، وفريق العمل اللى أنا فخور بيهم، زاهر وروجينا وإدوارد وسلوى عثمان وصفاء الطوخى وداش، لأن الكواليس الحلوة ينتج عنها أعمال ناجحة".
وعن مشاهد القسوة في المسلسل، ذكر أن الدراما تتطلب القسوة ليكون هناك مبرر لمشاهد معينة، مردفاً: "لما محمد سامى حكالى الحدوتة حبيتها، ورغم قسوتها في منها في الواقع، وبنقرأ في صفحات الحوادث حاجات أقسى من كده بكتير"، مستطردا:"مش جديد أداء أحمد زاهر وروجينا، وطول العمر عارفين أنهم كبار، والنجاح ده حققناه في الأسطورة وابن حلال، والجديد فى هذا المسلسل اكتشاف سيناريست كبير اسمه محمد سامى، وهو إضافة للدراما كلها".
وعلق على مشهد ضربه لأحمد زاهر في المسلسل، قائلاً: "زرار البنطلون مقطوع وكنت متوتر، وأعظم كواليس عشناها في المسلسل ده".
ومازح الإعلامى وائل الإبراشى، ردا على تساؤله: "اترك الناس تقول أن المسلسل رقم واحد مش أنت تقول أنه رقم واحد"..  رد رمضان: "المسلسل رقم واحد في مصر والوطن العربى".
وعن حالة التفاعل على السوشيال ميديا، قال: "كنت في فترة عندى واجب وطنى لازم أؤديه، وغصب عنى في سنى، موصلتش لسن الحكمة الكاملة، نعدى لبعض، أنا مع حضرتك في وقت من الأوقات كنت أجريسف، وجمهورى وشعب بلدى دا عادى".
وعن تصريحاته أنه "نمبر وان"، قال : "لما بقولها كنت بكرر كلام الجمهور في الشارع، ولما عملت الأغنية اتقابلت بهجوم كبير جدا".
وعن سؤاله حول اسم المسلسل وهل له علاقة بأحد المطاعم الشهيرة، قال: "البرنس رضوان البرنس، والمؤلف هو اللى هيجاوب على هذا السؤال".
وعن شخصية أحمد زاهر في المسلسل "فتحى" وسبب التفاعل على السوشيال ميديا حوله، قال: "لأنه قوة أداء الممثل ومصداقيته لتصل لجمهور، المصداقية لها أنياب، دى مصداقية لازم ندفع ضريبتها"، مردفا:" أحمد زاهر فنان عظيم وفخور إنى اشتغلت معاه ممثل إنسانيا وفنيا عظيم".

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