"الديهي" ينتقد إعلان "أهل مصر للحروق".. لهذا السبب

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، للحصول على تبرعات لتخفيف معاناة المواطنين والمصابين بحروق.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان أزعج الكثيرون، حيث أنه يعمق للعنف الأسري، حيث تتحدث طفلة بالإعلان أن والدها كان يتشاجر مع والدتها وألقى عليها زيت مغلي فسقط على الطفلة، وتسبب في حريق بالغ لها، وفقدانها للبصر.
وتابع "الديهي"، أن هناك آلية وطرق ووسيلة أخرى لجذب التبرعات، معقبًا: "الإعلان شكله يخض وأنا مخضوض، أمن المجتمع وبناء وترميم الأسرة مطلوب، جمع التبرعات لمساعدة الناس أمر جيد، لكن هذا الإعلان يؤذي المشاعر يفتح عين الناس على الألم، ويعتبر نوع من التطبيع مع العنف".