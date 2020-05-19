"الديهي" ينتقد إعلان "أهل مصر للحروق".. لهذا السبب

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، للحصول على تبرعات لتخفيف معاناة المواطنين والمصابين بحروق.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان أزعج الكثيرون، حيث أنه يعمق للعنف الأسري، حيث تتحدث طفلة بالإعلان أن والدها كان يتشاجر مع والدتها وألقى عليها زيت مغلي فسقط على الطفلة، وتسبب في حريق بالغ لها، وفقدانها للبصر.

