  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجيب ساويرس

"ساويرس" يكشف تفاصيل إصابة شقيقه بـ"كورونا"

سد النهضة

تفاصيل اجتماع مدبولي ونظيره السوداني بشأن سد النهضة

كورونا في فرنسا

أعراض تشبه "كاواساكي" ظهرت على 152 طفلا

كورونا في إيطاليا

فيروس كورونا يدفع بـ60 مليونا حول العالم للفقر المدقع

محمد رمضان

محمد رمضان: "البرنس" رقم واحد في مصر والوطن العربي

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم

داعية أزهري يكشف: هذ هو سر الرقم 1000 في ليلة القدر؟

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

جمال شعبان يكشف الفرق بين قلب الرجل والمرأة

الصين ولقاح كورونا

تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا بالليزر

الشرطة السعودية

"سيجارة" وراء "مذبحة" فندق مكة

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

جمال شعبان يكشف الفرق بين قلب الرجل والمرأة

آخر الأخبار

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحزن والتدخين خطر على قلب المرأة

#

معجزة إلهية .. يعود للحياة بعد توقف قلبه

#

جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي

#

شاهد.. هذا هو الفارق بين الشريان والوريد

قال جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن هناك بعض النظريات والعلماء أكدوا أن قلب المرأة أقوى من قلب الرجل، موضحًا: "إذا أردت أن تعرف حجم قلبك اغلق قبضة يدك، لذلك نجد أن قبضة يد المرأة أصغر من الرجل، وهذا أول اختلاف بين قلب الرجل والمرأة".
وأضاف "شعبان"، خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاختلاف الثاني أن ضربات قلب المرأة أسرع من الرجل بمعدل يصل إلى 7 أو 8 ضربات في الدقيقة، نظرًا للعاطفية الزائدة لديها، مؤكدًا أن قلب المرأة أصغر لكن دقاته أصغر حيث أن النشاط الكهربي لبطارية القلب وسرعة التعافي من الشرارة الكهربائية للمرأة أسرع.
وأشار إلى أن الاختلاف الأخير بين قلب الرجل والمرأة، هي أن شرايين القلب لدى المرأة بها تعرجات، مؤكدا أن قلب المرأة لديه حماية فسيولوجية وهذه هبة ربانية نظرًا لأنها أم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
» ليلة القدر.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة قرب الأقصى
» السعودية.. إلغاء عقوبة الجلد تعزيرا تدخل حيز التنفيذ
» إسرائيل.. وفيات كورونا ترتفع إلى 278
» كورونا.. ارتفاع الوفيات في 4 بلدان عربية
» "المركزي" يكشف أيام عطلة عيد الفطر للبنوك
» الحزن والتدخين خطر على قلب المرأة
» «الزوج الندل».. أقام علاقة مع ابنة زوجته وأنجب منها طفلاً
» تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء
» شاهد.. صدمة سيد عبد الحفيظ عند رؤية رامز جلال
» علماء يطورون جنينًا «هجينًا» من خلايا الإنسان وأجنة الفأر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية