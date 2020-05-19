جمال شعبان يكشف الفرق بين قلب الرجل والمرأة

19 مايو 2020 - 10:30 م

قال جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن هناك بعض النظريات والعلماء أكدوا أن قلب المرأة أقوى من قلب الرجل، موضحًا: "إذا أردت أن تعرف حجم قلبك اغلق قبضة يدك، لذلك نجد أن قبضة يد المرأة أصغر من الرجل، وهذا أول اختلاف بين قلب الرجل والمرأة".



وأضاف "شعبان"، خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاختلاف الثاني أن ضربات قلب المرأة أسرع من الرجل بمعدل يصل إلى 7 أو 8 ضربات في الدقيقة، نظرًا للعاطفية الزائدة لديها، مؤكدًا أن قلب المرأة أصغر لكن دقاته أصغر حيث أن النشاط الكهربي لبطارية القلب وسرعة التعافي من الشرارة الكهربائية للمرأة أسرع.

