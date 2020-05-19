ضبط مقيم ارتكب جريمة خطيرة استخدم فيها النساء بالسعودية

ألقت قوات الأمن بالعاصمة السعودية الرياض، القبض على مقيم لمتاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن "المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت... عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول".

وتابع أن المتهم نقلهم من "المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم".

وذكر أن أجهزة الأمن اتخذت كافة الإجراءات النظامية حيال القضية.



