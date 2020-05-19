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السيطرة على حريق مستشفي حميات امبابة بدون اى مصابين

قضايا وحوادث

السيطرة على حريق مستشفي حميات امبابة بدون اى مصابين
السيطرة على حريق مستشفي حميات امبابة بدون اى مصابين
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الطيب حسين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات امبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبني المستشفي ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

وأكد مجاهد على انتظام سير العمل بالمستشفي، لافتا إلى أن المرضي داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على اكمل وجه.



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