تعليق حازم من الرئيس على تطورات الأوضاع في ليبيا

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة، اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في ليبيا، حيث أكد أن استقرار الأوضاع هناك يعد من محددات الأمن القومي المصري.

وبحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  فإن "السيسي" شدد على أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

وجدد السيسي في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  تأكيد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية.


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