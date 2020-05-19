ياسمين صبري غاضبة وتكشف "فبركة" برنامج رامز جلال (فيديو)

19 مايو 2020 - 04:09 م

أبدت الفنانة ياسمين صبرى، غضبها بعد إذاعة حلقتها من برنامج مقالب رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "إم بي سي".

وكشفت ياسمين صبري، عن تعرضها للخداع من جانبرامز جلال، بعد أن "فبرك" تصريحاتها في البرنامج بأن حذف حديثها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وإذاعة آخر كلمة قالتها عنه فقط، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين صبري، وهي ترد على سؤال الإعلامية أروي، التي تشارك رامز مقلبه، بأكثر ما يعجبها في "أبوهشمية"، لتأتي إجابتها بالقول "بيضحكني".

وقالت ياسمين صبرى فى لقاء تلفزيونى: عندما سألتني اروى عن احمد ابو هشيمة هل تحبين وسامته ام جدعته فكان ردى انا احب فيه كل شيئ وسامته وجدعنته ونجاحه فى عمله وواثق من نفسه وهو ما تم اجتزائه من الحلقة حتى اننى قلت سيد الرجال".

وتضيف ياسمين صبرى قائلة : فوجئت عند مشاهدتى للحلقة أن رامز والبرنامج قرر ان يحذف كل هذا ويبقى على كلمة واحدة وهى "بيضحكنى".

وتوضح ياسمين صبرى قائلة : هذا الامر ضايقنى كثيرا من رامز جلال ولم اجد تفسيرا وحيدا لما فعله معى.

وكانت ياسمين صبري تصدرت التنرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إذاعة حلقتها مع رامز جلال، وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحها بأن أكثر ما يعجبها في "أبوهشيمة" أنه يضحكها.